Un gol di Zaniolo e le parate di Rui Patricio per battere il Feyenoord: la Roma vince la Conference League

Una squadra italiana torna a vincere una coppa europea. E’ la Roma di Josè Mourinho, che ha trionfato nella finale di Conference League battendo 1-0 il Feyenoord. Ai giallorossi è bastato un gol di Zaniolo nel primo tempo per avere la meglio, anche grazie alle grandi parate in avvio di ripresa di Rui Patricio.

La Roma si aggiudica dunque la prima edizione della Conference League, competizione a cui l’anno prossimo parteciperà la Fiorentina in rappresentanza dell’Italia. Particolare il fatto che l’ultima volta che un’italiana aveva vinto in Europa, l’Inter in Champions nel 2010, in panchina c’era sempre Mourinho.