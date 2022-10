Un gol, quattro errori. Quando un intero reparto confeziona una frittata coi fiocchi

Concentriamoci per qualche attimo sull’episodio che ha deciso la partita tra Atalanta e Fiorentina. E’ il 59′ quando Muriel riceve palla direttamente da fallo laterale e si ritrova in una posizione scomoda, vale a dire sulla linea di fondo con Martinez Quarta alle calcagna e Venuti a due passi da lui.

Il primo errore lo commette proprio quest’ultimo, quasi disinteressandosi dell’azione invece di mettersi in posizione per raddoppiare la marcatura qualora qualcosa fosse andato storto con Martinez Quarta.

E proprio questo succede: Quarta, secondo errore, va morbido a contrasto con Muriel che riesce a passare con facilità e si ritrova con la possibilità di mettere un pallone pericoloso in area per un compagno. Nota a margine, l’argentino ha fatto una prestazione su livelli altissimi al di là di questo sbaglio.

Il terzo e il quarto errore li troviamo nel mezzo con Igor e Biraghi immobili mentre Lookman si inserisce indisturbato e mette dentro. Tra i due è l’esterno sinistro ad essere nelle condizioni di visibilità migliori per intuire il pericolo, perché vede il posizionamento del nigeriano ma non stringe in chiusura su di lui. Ma anche il brasiliano ha le sue responsabilità.

Insomma una frittata coi fiocchi, un errore di reparto che non è facilissimo da vedere in Serie A, e che è costato caro alla squadra di Italiano.