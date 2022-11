Un gradito ritorno a Firenze: Montella trascorre qualche giorno da turista. FOTO

L’allenatore dell’Adana Demirspor ed ex Fiorentina Vincenzo Montella si gode il periodo di riposo nella città che lo ha calcisticamente cresciuto e reso grande. Il mister campano è tornato a Firenze, per godersi qualche giorno insieme alla propria famiglia.

Come pubblicato dall’allenatore stesso su Instagram, Montella fa un giro per il centro della città e si fa una foto insieme alla figlia, con la chiesa di Ognissanti come sfondo. L’ex viola, ora impegnato in Turchia, sta facendo bene: è secondo nella Super Lig, a pari punti con… il Basaksehir.

Di seguito, la foto pubblicata da Montella: