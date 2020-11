Un grande assente per Fiorentina-Benevento

Nella sfida di Domenica tra Fiorentina e Benevento ci sarà un grande assente. L’ex viola Bryan Dabo, infatti, non è partito per Firenze a causa di una sospetta positività al coronavirus. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il centrocampista sarebbe stato fermato dopo il suo rientro dalle nazionali. Uno stop precauzionale visto il sospetto focolaio nella Nazionale del Burkina Faso con la quale Dabo è stato impegnato per sfidare il Malawi nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

