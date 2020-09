Un grande obiettivo della Fiorentina trovato positivo al covid-19: ecco le sue condizioni

Tegola in casa Empoli a proposito di un giocatore che riguarda molto da vicino la Fiorentina. Si tratta di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista da tempo nel mirino di Pradè, che è risultato positivo al covid-19. Questa la nota del club toscano: “Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nel ritiro della Nazionale Under 21. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’atleta, asintomatico, è stato messo fin da subito in isolamento presso la propria abitazione senza riaggregarsi al gruppo squadra e seguirà le indicazioni dell’ASL competente, tempestivamente avvertita”.

0 0 vote Article Rating