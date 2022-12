Un impulso decisivo per il rientro. Castrovilli ha il suo obiettivo

Ci sono diversi giocatori all’interno della Fiorentina che sono alle prese con recuperi da infortuni. Un occhio particolare però l’allenatore, Vincenzo Italiano, lo rivolgerà al centrocampista Gaetano Castrovilli, ovvero il calciatore che è fuori da più tempo di tutti.

Con tutta la prudenza del caso, è arrivato il momento di dare un impulso decisivo al suo rientro in campo. L’ex Bari si sente già pronto, ma gli è stata risparmiata per naturale cautela anche l’amichevole contro il Monaco di sabato, ma il match contro il Lugano di mercoledì può essere il primo passaggio vero per il suo rientro.

C’è il Monza nel mirino di Gaetano: il 4 gennaio, alla ripresa del campionato, spera di poter essere tra i convocati.