Un incontro per dare un impulso al mercato. Due ruoli chiave per convincere Italiano

Difensore esterno destro che prenda il posto di Odriozola e regista, più vice Amrabat o alter ego di Torreira questo è da vedere, ma il ritorno (oggi) di Barone a Firenze e l’immediato incontro (domani) con Italiano nel vertice allargato all’intero management del club potrebbe dare un impulso al mercato viola.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sono le priorità innescate dalle partenze di due tra i protagonisti di spicco dell’ultima stagione: partenze non ufficializzate in quanto prestiti e quindi questo era il passaggio “obbligato”, eppure i giorni che trascorrono senza la mancata “reazione” da parte della Fiorentina allontanano il viaggio-bis verso Firenze del basco e dell’uruguaiano. Avere in mano due rinforzi, ovviamente graditi, sarebbero un bel modo di presentarsi al tavolo con l’allenatore siciliano che su questi ruoli nuovamente scoperti ha costruito un pezzo importante della squadra che poi ha conquistato l’Europa