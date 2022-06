Un incredibile moto d’orgoglio da parte di Neto: l’ex viola ha bisogno di giocare e pensa allo svincolo

C’è chi si afferma da protagonista nel mondo del calcio e chi preferisce far parte comunque di contesti vincenti a costo di essere un comprimario: su quest’ultima via si è sviluppata la carriera di Norberto Murara Neto, portiere brasiliano scovato da Corvino e poi andatosene a parametro zero nel 2015, dopo che la Fiorentina aveva preso con le stesse modalità anche Tatarusanu, l’anno prima. Neto era di fatto il titolare e pronto ad aprire un ciclo in maglia viola, prima di preferire la Juventus e la panchina. Una sorte che non è cambiata neanche in Spagna, tolti i due anni a Valencia: dal 2019 è al Barcellona. Dopo l’addio alla Fiorentina, il brasiliano ha messo insieme 90 partite in 7 anni, poco più di 10 a campionato ma ora, alla soglia dei 33 anni, pare sentire la voglia di tornare titolare: per questo vorrebbe svincolarsi dal suo contratto con i blaugrana, su di lui però c’è l’opzione Lazio, non quella di un ritorno a Firenze.