Un intero reparto chiamato a riscattarsi. E per Martinez Quarta c’è subito un test di altissima difficoltà

Una grande occasione per Martinez Quarta, ma anche un bel banco di prova per tutta la difesa. Quella di stasera contro la Roma sarà più di una semplice partita per la Fiorentina, chiamata a un test importante sotto diversi punti di vista. Tra essi, quello della fase difensiva che da punto di forza nella scorsa stagione si è trasformato in punto debole quest’anno. Solo una, sottolinea la Repubblica, la partita in cui la Fiorentina non ha subito gol in questo campionato (e mettiamoci pure la Coppa Italia dove persino il Padova ha gonfiato la rete viola). All’Olimpico è richiesto dunque un riscatto da parte di Milenkovic e compagni. Il serbo, che guiderà la linea da centrale, sarà affiancato da Caceres e Martinez Quarta, pronto a fare il suo debutto in campionato dal primo minuto. Contro Dzeko e compagni non sarà facile proteggere Dragowski, ma Iachini ha bisogno di segnali positivi. E le grandi sfide, si sa, sono fatte per esaltarsi.

