Un lampo nel buio, poi l’oblio: Montiel e la Fiorentina, l’amore non sboccia

Tofol Montiel tra una settimana compirà 21 anni, ma il suo presente da calciatore è a dir poco un mistero. Il futuro, ancor più nebuloso. Il bellissimo sinistro che a Udine aveva regalato il passaggio del turno in Coppa Italia alla Fiorentina poteva essere il trampolino di lancio. Un segnale importante, da un ragazzo sceso in campo soltanto con la Primavera, rimasto sempre ai margini. Eccessivo pensare che potesse diventare un titolare ma, da quel giorno, il 25 novembre del 2020, Montiel ha totalizzato soltanto 3 minuti, in due apparizioni contro Udinese e Benevento.

Il ragazzo maiorchino non ha mai avuto la possibilità di giocare titolare, e nel mercato invernale non ha lasciato Firenze in prestito. Nella passata stagione si era mosso alla volta del Portogallo, destinazione Vitoria Setubal, senza trovare molta gloria neppure in terra lusitana. Ha sorpreso la scelta di confermarlo in rosa per la Fiorentina 2020-2021: il processo di crescita del calciatore si è di fatto interrotto ancora una volta.

Il contratto del calciatore gestito da Fali Ramadani scadrà nel 2023, ma al termine dell’annata calcistica servirà fare chiarezza sul percorso da intraprendere. Montiel meriterebbe più spazio? Non è all’altezza della Serie A? Fondamentale è capire se la dirigenza viola intenda puntare ancora sul giocatore, o se la sua avventura a Firenze possa dirsi conclusa.