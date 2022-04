Un lunedi di riposo, ma non per tutti…

Alle 11 tutti di nuovo in campo con il cuore “leggero” e tanto, tanto entusiasmo frutto della vittoria al “Maradona”: come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina si è goduta un bel lunedì di riposo, ma da stamani torna ad allenarsi mettendo subito il Venezia nel mirino, anche perché alla partita mancano appena quattro giorni complice l’anticipo del turno pasquale.

Lunedì di riposo, ma non per tutti: Bonaventura, Nastasic e Odriziola si sono presentati lo stesso al centro sportivo, segno in primis della volontà di aggiungere (nel caso, eliminare) qualcosa nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Tutti e tre da oggi saranno sotto stretta osservazione da parte del tecnico e dello staff di preparatori e medici per avere certezze (se possibile) in più in vista appunto del Venezia.

Il rientro di Bonaventura e Odriozola è quanto mai atteso per dare a Italiano un paio di alternative non di poco conto in difesa e a centrocampo, ma chiaramente non sarà rischiato nulla anche in considerazione del fatto che quattro giorni dopo la sfida contro i lagunari di Zanetti è previsto il ritorno della semifinale di Coppa Italia a Torino in casa della Juventus. Quello sì è il punto focale della stagione viola.