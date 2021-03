Un male che la Fiorentina deve curare assolutamente se vuole salvarsi

Una sola vittoria (anche se clamorosa e rotonda) e sei punti totalizzati in 12 partite (media di 0,50). Il cammino esterno della Fiorentina fino a questo momento è letteralmente da brividi, ovviamente in negativo.

Nonostante non vi siano tifosi negli stadi, la formazione viola quando lascia il capoluogo toscano soffre e non poco.

Dicevamo una sola vittoria, quella con la Juventus lo scorso dicembre (3-0) poi più nulla. La miseria di tre pareggi e ben otto sconfitte. Peggio della formazione gigliata in campionato in trasferta ha fatto solo il Crotone con due punti. Se la Fiorentina vuol salvarsi deve per forza cambiare marcia, anche perché gran parte degli scontri diretti, a cominciare da quello contro il Benevento, saranno proprio fuori.