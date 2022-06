Un mancino per sostituire Milenkovic? Ci sarebbero delle controindicazioni

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più campo l’ipotesi di una cessione di Nikola Milenkovic da parte della Fiorentina. Il difensore serbo, che nell’estate scorsa ha rinnovato il contratto fino al 2023 per evitare che il club di Rocco Commisso lo perdesse a parametro zero, è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri sono pronti a prenderlo in caso di cessione, sempre più probabile, di Milan Skriniar al Paris Saint–Germain.

La Fiorentina si è già messo al lavoro per individuare dei profili su cui affondare il colpo in caso di addio di Milenkovic. E alcuni dei nomi emersi – come Senesi – sono di piede sinistro, con la conseguenza che la difesa viola del futuro potrebbe avere due titolari mancini (il nuovo acquisto, oltre a Igor). Visto quant’è ormai diventata importante nel calcio moderno la ripartenza dal basso, sarebbe una controindicazione di non poco conto, soprattutto per una squadra come la Fiorentina a cui piace costruire il gioco proprio con i difensori.