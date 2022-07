Un membro dello staff tecnico di Italiano potrebbe lasciare la Fiorentina: i dettagli

C’è Marco Turati in cima alla lista del Catania per il nuovo allenatore. L’ex calciatore del Siracusa, oggi vice di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, ha respinto la prima offerta del club rossazzurro. L’idea del ds Antonello Laneri, come riportato da itasportpress.it, è di un contratto lungo che ben si collega a un progetto a largo raggio.

Lo snodo è però legato all’ingaggio: difficile per il Catania arrivare ai 150 mila euro di base all’anno della richiesta. Turati infatti ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024 e percepisce questa cifra. Tuttavia, la forte voglia di Turati ad allenare un club importante come il Catania può agevolare una trattativa sicuramente complicata.