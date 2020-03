Un mercato al ribasso? Tra svalutazioni varie ecco cosa potrebbe rimetterci la Fiorentina

Indubbiamente la crisi sanitaria che sta accompagnando l’Italia e il mondo in queste ultime settimane avrà anche i suoi risvolti pesanti sul pianeta calcio, in particolare sulle valutazioni dei calciatori che erano arrivate a livelli davvero irrazionali. Il prossimo mercato, quando si aprirà e se rispetterà le date che oggi conosciamo, sarà decisamente al ribasso dal punto di vista delle valutazioni: una realtà dalla doppia faccia e La Nazione la affronta in particolare in relazione ai prezzi di alcuni calciatori della Fiorentina.

Su tutti Chiesa, Pezzella e Castrovilli: per il primo la società viola pretendeva cifre intorno ai 70 milioni, ora il valore potrebbe attestarsi sui 52-56. Il centrocampista scenderebbe dai 40 previsti ai 32 circa mentre il capitano da 20 a 10-15, una riduzione che però riguarderà tutti e che in qualche modo potrebbe essere in fine dei conti proporzionata.