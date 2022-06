Un mercato ancora da accendere ma quante pedine servono alla Fiorentina?

Partiamo dalla premessa per i più garantisti: è vero che il mercato ufficialmente parte il 1 luglio ma nessuno sta con le mani in mano fino a tale data. La mancanza di aggiornamenti ufficiali non implica naturalmente che il lavoro preventivo non sia stato fatto ma di sicuro più si va avanti con il tempo e meno ne rimane, non tanto al ritiro di Moena quanto al primo impegno ufficiale che quest’anno arriverà tra il 13 e il 14 agosto, seguito a ruota dal play-off di Conference League. La Fiorentina da gennaio ad oggi ha rinunciato a tre titolari della passata stagione (Vlahovic, Odriozola e Torreira), in attesa di capire se almeno l’uruguaiano è recuperabile, integrando Ikoné e Cabral dai quali ci si aspetta di più.

Quante altre pedine servono? Considerando la partenza di Dragowski e la situazione in bilico di Milenkovic, di sicuro occorreranno un centrale e un terzino sinistro al posto di Nastasic e Terzic. Oltre a portiere e terzino destro e forse di un secondo centrale. C’è poi un centrocampo rimasto orfano di Castrovilli e che già necessitava di una pedina di livello. E poi che dire dell’attacco, dalla spalla per Cabral ad almeno un esterno che dia qualcosa, a differenza di Callejon (dunque non proprio una riserva). Parliamo di almeno 8 pedine, tra fantasia, risorse vere e presunte e un tempo ora non infinito ma che da gennaio dovrebbe aver dato modo di programmare. E’ il momento della verità per la Fiorentina.