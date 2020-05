Un mercato meno…dopato. La Fiorentina drizza nuovamente le antenne per Florenzi

Torna a prendere campo l’ipotesi Florenzi in ottica Fiorentina. Come riporta La Nazione, il ds viola Pradè è suo buon amico, di sicuro il discorso interrotto a dicembre è già stato riallacciato. La Fiorentina ci crede: il «nuovo» calcio post Covid-19 sarà meno dopato nelle cifre, i milioni di Commisso rischiano di essere più pesanti del solito e l’ex romanista è un obiettivo da tenere in considerazione vista la sua duttilità tattica: può giocare benissimo anche a centrocampo come mezzala destra.