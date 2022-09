L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti alle venti squadre di Serie A per quanto fatto sul mercato. La Fiorentina si è guadagnata un 6,5, con la sensazione che qualcosa in più per completare la rosa potesse essere fatto.

“Il turn-over viola ha portato a dei cambi promettenti. Alla rinuncia a Torreira è seguito l’invesimento per Mandragora, mentre Jovic ha preso il posto di Piatek. E a sua volta Dodò ha rilevato lo spagnolo Odriozola. Di sostanza anche l’acquisto di Barak, mentre è fallito in extremis l’assalto a Nikolau e Bajrami. Cambio di volti anche tra i pali: fiducia a Gollini in alternativa a Terracciano. Il ritorno nelle competizioni europee è la molla per un ambiente assetato di rivincite e Italiano è chiamato a chiedere un ulteriore salto di qualità ai suoi”.