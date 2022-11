Un mese per convincere la Fiorentina, con il rischio cessione addosso

Arthur Cabral ha un mese per convincere la Fiorentina e Italiano a tenerlo ancora e a puntare su di lui. Il Corriere dello Sport-Stadio oggi punta la propria attenzione sull’attaccante brasiliano e scrive questo su di lui e sulle sue prospettive future.

Con Jovic al Mondiale e Kouame fuori in vacanza dopo gli impegni con la sua nazionale, al il momento è l’unico centravanti presente al centro sportivo e deve dimostrare di saper affinare meccanismi e mira, perché fin qui il suo apporto in termini di gioco e reti non è stato all’altezza delle aspettative.

Rischia la cessione, si legge ancora sul giornale sportivo, o comunque di finire in disparte: a dicembre, nelle tante amichevoli che svolgerà la squadra, deve dare tutto per riprendersi il ruolo.