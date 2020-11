Un modulo “elastico” per dar vita alla fantasia in attacco

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la rifinitura servirà per mettere il punto al modulo (la Fiorentina del Prandelli-bis partirà con ogni probabilità dal 4-3-3 comunque “elastico” grazie alla capacità degli interpreti, a cominciare da Castrovilli e Ribery, di trasformarlo in 4-2-3-1 o in un centrocampo a rombo), per sdoganare Caceres a destra (alternativa Lirola) nella difesa a quattro completata da Milenkovic, Pezzella e Biraghi, per ritrovare Pulgar tra Amrabat e il succitato Castrovilli, e soprattutto per definire i compagni di Ribery in attacco che dovrebbero essere Vlahovic e Kouame impiegati insieme, uno con funzioni da centravanti e l’altro da punta esterna.

