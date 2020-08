Un momento di grandi cambiamenti all’interno della Fiorentina. I vuoti che vanno riempiti

E’ un momento di grandi cambiamenti all’interno della Fiorentina quelli che stiamo vivendo. Fortunatamente non sono in discussione le figure dirigenziali principali: Barone è un’emanazione di Commisso e il suo fidato braccio destro, Pradè ha ancora un anno di contratto, Antognoni poi è egli stesso la Fiorentina. Però dietro a loro molto si muove.

Non c’è un vero e proprio team manager dopo la separazione con Marangon (tornato alla Sampdoria), piuttosto troviamo un ‘facente funzioni di’, ovvero colui che fino a ieri era il segretario generale, Simone Ottaviani, che ha fatto il suo ‘esordio’ in questo nuovo ruolo ad un evento benefico andato in scena a Forte dei Marmi, dove era presente anche Antognoni. Comotto è passato dal reparto scout viola a fare il direttore generale del Perugia. Area scouting che non avrà più nemmeno Ducci. Colloqui ci sono già stati con possibili sostituti, ma ancora tutto deve essere formalizzato.

Tutto questo mentre la squadra sta per radunarsi e sta per partire la nuova stagione.