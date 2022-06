Un monte ingaggi da 75 milioni per essere competitivi in Italia e in Europa

Un monte ingaggi compreso tra i 70 e i 75 milioni (lordi) per una Fiorentina che possa essere competitiva tanto in campionato quanto in Europa.

Questo è l’obiettivo che si è dato il club viola, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, in vista della costruzione della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione.

In attesa di impostare le prossime mosse di mercato (con Italiano un nuovo vertice è fissato per la prossima settimana) la dirigenza gigliata sta iniziando a valutare come gestire al meglio un tetto salariale che, dal dopo fallimento a oggi, non è mai stato così alto.

Logico però che, a fronte di un fatturato di 80 milioni, Commisso sarà costretto a un’immissione di denaro personale per sostenerlo.