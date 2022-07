Un Monza scatenato vuole riportare in Italia anche una vecchia conoscenza viola

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, il Monza starebbe pensando a Cristian Tello per la prossima stagione. L’ex esterno della Fiorentina è attualmente svincolato dopo la sua avventura al Real Betis, squadra in cui era approdato dopo l’addio ai viola.

Adriano Galliani ha avviato una trattativa per averlo a parametro zero nella squadra neopromossa, tra le più attive sul mercato. Oggi, infatti, la squadra lombarda ha chiuso anche per il ritorno di Matteo Pessina dall’Atalanta.