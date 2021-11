Un moto d’orgoglio di Commisso e la speranza di un compromesso con Vlahovic. Perché è ora di mettere fine alla storia della Fiorentina come succursale bianconera

Quando si parla di rapporti tra Fiorentina e Juventus, solitamente si entra in un campo minato. E’ un argomento, sostanzialmente, da maneggiare con cura.

C’è però una cosa che ci sentiamo di dire e che, pensiamo, accomuni un po’ tutti i tifosi viola: siamo stanchi di essere presi come una succursale bianconera.

Dopo le cessioni di Bernardeschi e di Chiesa, vedere qualcun altro vestire quella maglia dopo essere passato di qua, sarebbe un colpo al cuore e all’orgoglio. Lo scriviamo, diciamo così, in maniera preventiva, anche se è bene mettere in chiaro anche altri punti.

Nel caso di Vlahovic, perché è ormai palese il fatto che alla Juve piacerebbe prendere anche il centravanti serbo, la Fiorentina è una parte in causa, ma non è quella, purtroppo, che ha maggior potere decisionale. Conta tanto e conteranno sempre di più con il passare dei giorni la volontà del ragazzo e quella del suo procuratore. Uno come lui, per età, doti tecniche, potenziale di crescita non avrà problemi a trovare una sistemazione per il futuro ed è destinato a finire in un grande, grandissimo club, di quelli che si giocano la vittoria in Champions League, e non di quelli che stanno a guardare nella competizione che conta. E allora perché puntare proprio ad andare a Torino (perché questo è quello che si legge da più parti)?

Però, al di là di questo discorso, qualcosa la Fiorentina può fare, almeno fino all’estate prossima. Ovvero, trovare un punto d’incontro tra le esigenze del ragazzo e quelle del club. Per questo speriamo in un moto d’orgoglio da parte di Commisso (o di chi per lui). Un “mai alla Juve” in questo caso sarebbe più che gradito, con opera di convincimento del giocatore annessa. Vlahovic e il suo agente non si sono fatti convincere dalla proposta milionaria del numero uno viola, però questa gente dimostri almeno un briciolo di riconoscenza, non andando in una squadra assai sgradita ai tifosi viola.

Questo, speriamo, sia un compromesso possibile da raggiungere, anche se questa sarà una storia che, in ogni caso, farà molto male. Sì, perché la Fiorentina, salvo clamorosi e al momento impossibili, colpi di scena, perderà un attaccante fortissimo che sarà difficile da sostituire.