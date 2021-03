Un murale dedicato a Davide Astori nel Quartiere Isolotto. Al via il crowdfunding di Cure2Children

240 metri quadrati bastano per immaginare un gigante? Saranno queste le dimensioni del murale dedicato alla memoria del campione Davide Astori, che verrà realizzato a maggio 2021 dall’artista siciliano Giulio Rosk al civico 166 di via Canova, nel quartiere fiorentino dell’Isolotto. Il via libera all’opera con l’approvazione, questa mattina in giunta, della delibera dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione. Per sostenere la realizzazione del progetto, ideato dalla fondazione Cure2Children Onlus, in collaborazione con il Comune di Firenze e in partnership con Esselunga, da martedì 30 marzo è possibile partecipare al crowdfunding con una donazione sulla piattaforma GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/muraleastori).

Il crowdfunding mira a raggiungere, e superare, la soglia di 30.000€. I fondi raccolti serviranno per la realizzazione dell’opera a cura di Giulio Rosk, già autore del murale dedicato a Falcone Borsellino a Palermo, realizzato insieme al collega Loste, e il murale di Paolo Villaggio a Genova. Al raggiungimento dell’obiettivo economico, ogni centesimo in più verrà destinato ai progetti di Cure2Children che, da oltre 12 anni, aiuta bambini con cancro o malattie ematologiche gravi in Paesi in via di sviluppo, ad accedere a cure locali affidabili e accessibili. L’opera dedicata ad Astori sarà grandiosa come grande è stato l’impegno umanitario del calciatore, che insieme alla compagna Francesca si era avvicinato spontaneamente alla Onlus fiorentina.

Dichiara Cristina Cianchi, la Presidente della Fondazione Cure2Children: “Dobbiamo far capire quello che Cure2Children fa, perché ogni bambino ha diritto di giocare la sua partita”! Queste sono le parole che mi disse Davide in occasione di un nostro evento a cui partecipò. Davide aveva scelto di sostenerci ed era del tutto consapevole fin da subito che non è facile far capire le potenzialità della nostra missione. Personalmente lo ricordo come un uomo di assoluto pregio ricco delle più belle virtù umane, capace di comprendere fin da subito, quanto, con poco, si possa fare ai bambini bisognosi di cure salvavita. “Pertanto, mi sento di affermare che chiunque vorrà onorare la memoria di Davide lo può fare sostenendo i nostri bambini. Colgo l’occasione di ringraziare, di Vero Cuore, tutti i suoi familiari e Francesca che hanno deciso di continuare questo percorso a cui Davide teneva tantissimo. Il murale – conclude la Cianchi – vuole rappresentare l’Amore di Davide verso questi bambini, dimenticati da tutti, e per la città di Firenze”.

“Davide è e rimarrà per sempre nel cuore di Firenze – ha detto il sindaco Dario Nardella – e il murale che Rosk realizzerà in via Canova ci ricorderà, ogni volta che passeremo di lì, la bella persona e il grande campione che era. Davide era un modello per i nostri ragazzi, un uomo impegnato dentro e fuori dai campi di calcio, come dimostra il sostegno a Cure2Children per aiutare i bambini malati di tumori e affetti da gravi malattie. Invito quante più persone possibili a dare un contributo per la realizzazione del murale – ha continuato Nardella – e se le risorse saranno molte andranno anche a sostenere l’associazione che porta le cure ai bambini malati direttamente nel paese d’origine. Sono convinto che ancora una volta i fiorentini daranno dimostrazione di essere una grande comunità solidale”.

Aggiunge l’artista Giulio Rosk: “Sono entusiasta di partecipare a quest’iniziativa. Per me è un onore e motivo d’orgoglio poter realizzare quest’opera in onore di Davide e farò il possibile affinché il suo ricordo rimanga impresso nella memoria. Ringrazio gli organizzatori tutti per avermi scelto e coinvolto in questo progetto”.

Affermano dalla famiglia di Astori: “Siamo sempre stati orgogliosi sia dell’impegno sportivo che umano di Davide. Lui dava sempre tutto sé stesso e siamo felici che il suo ricordo sia caro a tante persone e possa ancora contribuire a fare del bene, ispirando a pensare a chi ha più bisogno. Ringraziamo anche la città di Firenze per tutto l’attaccamento che continua a dimostrargli”.

Dichiara Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer Esselunga: “Il ricordo di Davide Astori, della sua storia professionale e umana, è vivo nella memoria di tutti noi e il murale sarà un’occasione per la città di Firenze e per le persone che attraverseranno il quartiere Isolotto per continuare a ricordarlo. Uno degli impegni principali per Esselunga è essere vicini ai territori e alle comunità e per questo motivo siamo orgogliosi di poter dare il nostro supporto a questa bella iniziativa. Ci auguriamo che in tanti si uniscano a noi, così da poter sostenere ulteriori progetti a favore dei bambini, nello spirito dell’insegnamento di Davide”.

È possibile sostenere il progetto #unmuraleperDavideAstori attraverso la piattaforma GoFundMe, oppure effettuando direttamente un bonifico sul conto Chianti Banca intestato a Fondazione Cure2Children

IBAN: IT85L0867321400040000403828

causale: Murale Astori.