Un nome che a Firenze gira da tempo… ma che sembra destinato ad andare molto più lontano

Se sia fantamercato o un’ipotesi concreta, ancora è difficile capirlo. Di certo, quello di Mario Mandzukic è un nome che gira tra i tifosi della Fiorentina in questo periodo. Vuoi perché è ormai ai margini del progetto della Juventus. Vuoi perché rappresenterebbe quel mix di qualità, senso del gol ed esperienza che alla squadra di Montella farebbe decisamente comodo. A frenare l’entusiasmo, però, c’è la notizia lanciata da Sky Sport, secondo cui il futuro di Mandzukic potrebbe essere in Qatar. I contatti si sono intensificati negli ultimi giorni, e chissà che non possano concretizzarsi prossimamente. Di sicuro, molto dipenderà dalla voglia di Mandzukic di rimettersi ancora una volta in gioco, oppure regalarsi un finale di carriera più “comodo”.