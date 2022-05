Un numero incredibile di passaggi al portiere: La Fiorentina stacca tutti in questa classifica

L’utilizzo del portiere per fare gioco? In parte è sicuramente utile, ma c’è chi ‘abusa’ di questa soluzione ottenendo risultati rivedibili. La Fiorentina, stando ai numeri portati alla ribalta stamani dal quotidiano Libero ha messo insieme un numero incredibile di passaggi al proprio estremo difensore ed è in testa a questa particolare classifica.

Sono 1496 le palle toccate da Terracciano e Dragowski a partita in corso, più del doppio rispetto agli estremi difensori dell’Udinese, ultima in graduatoria con 707.

E purtroppo contro il Milan, giusto per restare a tempi recenti, la Fiorentina ha pagato dazio. Retropassaggio a Terracciano, rinvio sbagliato, Leao che si invola a rete, salta Milenkovic e porta alla vittoria la propria squadra, sancendo la sconfitta dei viola. Sarà il caso di rivedere qualcosa?