Un nuovo accordo tra Milenkovic e la Fiorentina? E’ molto difficile che si realizzi. La dirigenza viola…

Il rinnovo del contratto di Nikola Milenkovic con la Fiorentina? E’ da un pezzo che c’è molto silenzio intorno a questo argomento. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che è molto difficile che si arrivi ad un accordo.

Prandelli ha definito il centrale serbo come “uno dei migliori nel mezzo” e molti club si sono fiondati su di lui. C’è da lavorare in velocità da parte della dirigenza gigliata per non lasciarsi sfuggire un elemento giovane e che tutti gli ultimi allenatori transitati da queste parti hanno ritenuto come un punto fermo.