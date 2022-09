Un nuovo acquisto per la Juventus e Allegri lo avrà già a disposizione contro la Fiorentina

Da ieri pomeriggio la Juventus ha ufficializzato l’arrivo dal Paris Saint Germain del centrocampista, Leandro Paredes. L’argentino è stato preso dai bianconeri in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso del raggiungimento di alcuni obiettivi.

Ma il fatto che a noi di questa storia interessa maggiormente è un altro: Allegri lo avrà già a disposizione per la gara contro la Fiorentina, che è in programma tra due giorni al Franchi. E lo stesso tecnico bianconero potrebbe decidere di lanciarlo fin dall’inizio, non solo inserirlo tra i convocati.