Un nuovo importante indizio per Barak: Il Verona lo spedisce…in tribuna

Trasferta del Verona sul campo del Bologna. E c’è una notizia che non può passare indifferente in questo momento del mercato. Niente terreno di gioco ma nemmeno niente panchina per Antonin Barak.

Al di là di quelle che saranno le motivazioni che verranno date nel dopogara, c’entra sicuramente la trattativa che la Fiorentina sta portando avanti per questo giocatore col club gialloblu, con la possibilità concreta che in settimana possa firmare il suo nuovo contratto coi viola.