Un nuovo regalo di Commisso in arrivo per Dragowski?

In tema di rinnovi di contratto, anche il portiere Bartłomiej Drągowski, potrebbe fare lo stesso percorso che si prospetta per Gaetano Castrovilli. Il polacco ha prolungato il proprio accordo con la Fiorentina fino al 2023 la scorsa estate, ma potrebbe non essere finita qui. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio i viola vogliono puntare su di lui e da qui si potrebbe partire per andare ancora più avanti con questo binomio. L’estremo difensore polacco ha la totale fiducia di proprietà e dirigenza.

