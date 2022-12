Un nuovo scout per la Fiorentina al fianco di Angeloni

Domenico Capogreco è un nuovo scout della Fiorentina. Il 42enne calabrese ha lavorato per 8 anni nell’Empoli, per poi passare in questa stagione alla società viola. Capogreco aveva già lavorato per la Fiorentina fino al 2014. A maggio ha ottenuto il diploma a Coverciano per il corso da osservatore FIGC.

Un’altra figura al fianco di Angeloni per la ricerca di giovani talenti.