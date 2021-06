Un obiettivo di mercato della Fiorentina intanto torna alla base, ma su di lui c’è anche un’altra italiana

Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati ben dodici addii in casa Nottingham Forest. Tra questi c’è anche l’obiettivo di mercato della Fiorentina Filip Krovinovic, trequartista croato classe 1995 che farà ritorno al Benfica dopo il prestito alla squadra inglese. In questa stagione il giocatore ha collezionato 31 presenze, segnando un gol e siglando due assist con le maglie di West Bromwich Albion e, appunto, Nottingham Forest. In Italia, oltre alla società viola, piacerebbe anche al Torino.