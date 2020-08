Un obiettivo di mercato della Fiorentina diventa la cavia per un esperimento con l’intelligenza artificiale. Risultato? Futuro al Real Madrid

Marc Roca, centrocampista classe ’96 in uscita dall’Espanyol, è diventato il protagonista di un esperimento condotto dallo studio Olocip con l’intelligenza artificiale. In particolare questa indagine prendeva in considerazione le squadre interessate al giocatore per prevedere dove il valore del giocatore sarebbe cresciuto maggiormente. Le squadre prese in considerazione sono state Real Madrid, Arsenal e Milan. Ai blancos, secondo lo studio, il giovane talento raddoppierebbe il suo valore attuale, passando da una valutazione di 16 milioni a una di 37 milioni, facendo la miglior scelta per il suo futuro.

Esperimenti a parte, su di lui ci sarebbero anche la Fiorentina e l’Atalanta, mentre i rossoneri sembrano aver abbandonato la pista che li porta a Roca. Il centrocampista in ogni caso lascerà il club dell’Espanyol, retrocesso in seconda divisione.