Un obiettivo viola che la matematica condanna già come fallito

Se si parla di obiettivi in casa Fiorentina, attualmente si pensa solo alla salvezza. Una zona retrocessione che, nonostante i due buoni risultati utili consecutivi, rimane a soli 3 punti di vantaggio. Rimanendo sugli obiettivi, la società viola (e non solo) quest’anno si aspettava qualcosa in più dai risultati, tant’è che il diktat più volte ripetuto dai vari dirigenti era quello di “fare meglio dello scorso anno“. Un obbiettivo che la matematica però condanna già come fallito.

La Fiorentina lo scorso anno infatti terminò il campionato al decimo posto con 49 punti, grazie a uno sprint finale di tutto rispetto. Per avere un termine di paragone, dopo 33 partite la squadra di Iachini aveva 39 punti mentre ora ne ha solo 34, ben 5 in meno. Con 5 vittorie nelle ultime 5 partite la squadra gigliata raggiungerebbe quota 49 come lo scorso anno, anche se il filotto di vittorie visto il saliscendi di prestazioni stagionali resta difficile anche solo da pensare.

Il decimo posto, raggiunto nello scorso campionato, dista 7 punti occupato attualmente dall’Hellas Verona. Provare a migliorare il piazzamento rimane l’unica cartuccia da sparare per la Fiorentina per migliorare la precedente annata, anche se in tanti si aspettavano una trama totalmente diversa.