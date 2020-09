Un ostacolo non da poco che la Fiorentina ha superato: la mancanza di alternative non sarà più un problema (almeno a centrocampo)

L’importanza di avere a disposizione alternative valide è un fattore fondamentale per il successo di una squadra. La stagione è lunga, anche se gli impegni si limitano solo a campionato e Coppa Italia. Come nel caso della Fiorentina, che quest’anno può finalmente liberarsi di quelle difficoltà che la attanagliavano nelle scorse stagioni. Se prendiamo il centrocampo, ad esempio, notiamo un notevole miglioramento. Poniamo Amrabat, Castrovilli e Duncan come ipotetici titolari, e vediamo chi sarebbero i loro sostituti in caso di indisponibilità o semplice scelta tecnica: Bonaventura, Pulgar, Borja Valero. Decisamente niente male, se si pensa che l’anno scorso si andava in difficoltà al primo forfait, per non parlare della stagione ancora precedente. Insomma, sebbene Firenze aspetti ancora il grande colpo dal mercato, si può dire che qualcosa intanto è già migliorato. Sperando sia solo l’inizio, con il dovere di essere ottimisti. Almeno fino al termine del mercato.

