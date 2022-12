Un ottimo schema viola per il vantaggio, ma chi di punizione ferisce… I migliori momenti di Fiorentina-Monaco. VIDEO

Pochi squilli, nell’amichevole di ieri tra Fiorentina e Monaco terminata 1-1. I ragazzi di Italiano, tuttavia, possono portarsi dietro un bel ricordo utile per il futuro, ovvero lo schema su punizione che ha propiziato il vantaggio al minuto 15, siglato da Ranieri. Bonaventura batte corto per Saponara, che poi prolunga per Benassi: la respinta del suo tiro finisce tra i piedi del numero 16, che mette dentro.

Chi di punizione ferisce, però, di punizione perisce: il Monaco pareggia intorno all’ora di gioco con la rete di Boadu. A nulla servono le proteste viola per un presunto fuorigioco (che non c’era).

Di seguito, gli highlights di Fiorentina-Monaco, pubblicati da DAZN: