Un patrimonio che non andrà gettato alle ortiche

Quello coi bianconeri è un incrocio che in questa stagione la Juventus ha già vinto tre volte (una in campionato, più le due semifinali di Coppa Italia) non lasciando mai dietro di sé una scia di superiorità, o la sensazione di aver giocato meglio della Fiorentina.

Ma questo nel calcio può essere un dettaglio, contano i risultati e le 14 sconfitte stagionali sono un dato che un poco sciupa il lavoro di una squadra capace di giocare bene a calcio e sdraiare parecchie grandi inciampando però contro le piccole nei momenti decisivi (Salernitana, Udinese, Sampdoria, ma la lista potrebbe allungarsi assai). Ora si tratta di non disperdere il patrimonio riconquistato e possibilmente innescare un nuovo salto di qualità condiviso con Italiano.