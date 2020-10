Un pazzesco Ibrahimovic regala il derby a Pioli. La Lazio si scioglie a Marassi Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Milan vince e convince, i rossoneri fanno loro il Derby di Milano contro l’Inter di Antonio Conte: al novantesimo il risultato finale è 1-2 per gli uomini di Stefano Pioli. Il protagonista è Zlatan Ibrahimovic che a 39 anni suonati segna una doppietta ad Handanovic. La prima rete arriva al 12′: lo svedese si fa ipnotizzare un rigore dallo sloveno, ma sulla ribattuta non sbaglia. La seconda rete dopo pochi minuti: al 17′ Leao scappa sulla fascia e serve al numero 11 un tap in che non può sbagliare. Il gol dei nerazzurri arriva con il solito Lukaku al 28′: il belga sfrutta un errore di Donnarumma e da pochi passi l’appoggia in rete. Nel secondo tempo l’inter prova più volte a trovare il pareggio ma il Milan, dando prova di grande maturità, controbatte colpo su colpo e porta a casa il risultato.

Nell’altro anticipo la Lazio di Simone Inzaghi continua a faticare e raccoglie la seconda sconfitta nelle ultime tre partite contro la Sampdoria. I biancocelesti perdono 3-0 a Marassi e restano a quota 4 punti. Decisive le reti di Quagliarella e Augello nel primo tempo, e la prima rete di Damsgaard al 74′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Atalanta, Napoli 8, Sassuolo, Juventus, Inter 7, Verona, Benevento, Sampdoria 6, Roma, Lazio 4, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Parma 3, Cagliari 1, Crotone, Udinese, Torino 0.