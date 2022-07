Un portiere-artista per Italiano? L’idillio interrotto con Gasperini e una dote che in pochissimi nella Fiorentina hanno

Bolognese di nascita, viola di formazione ma atalantino di consacrazione: Pierluigi Gollini è ad oggi uno dei favoriti a occupare i pali della Fiorentina nella prossima stagione. E’ uno dei candidati, fatta salvo la richiesta dell’Atalanta che su di lui non ci punta ma che qualcosa vorrebbe incassare. Nella storia del classe ’95 c’è un rapporto prima sbocciato e poi naufragato con Gasperini, con una stagione sulle altre: la 2019/20 che lo vide titolare senza se e senza ma, prima di un trend in calando, chiuso con l’addio e l’arrivo di Musso a Bergamo. Nel frattempo però Gollini ha fatto in tempo a mettere insieme 14 presenze tra Champions ed Europa League e non è una dote banale: a livello di rosa, nella Fiorentina sono pochi a poter vantare gettoni nelle coppe europee. Anche per questo il portiere-rapper, che enfatizza anche il suo lato artistico, potrebbe rappresentare un valido mix tra esperienza e doti tecniche.