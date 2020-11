Un possibile cambio tattico “dettato” anche da…Pezzella

Cambiare per una svolta che sia davvero tale: Beppe Iachini oggi tira le somme degli allenamenti e decide una Fiorentina diversa nella fisionomia e nei contenuti per conquistare una vittoria a Parma che potrebbe cambiare il corso delle cose. A lui e alla squadra viola. Con una specifica significativa: il cambiamento di modulo è legato soprattutto al recupero in extremis di Pezzella (che ieri però ha continuato a svolgere un programma a parte rispetto ai compagni), su cui Iachini ancora spera per garantirsi la coppia centrale (Milenkovic appunto accanto a Pezzella) che più gli dà affidamento. Pronti ovviamente Lirola e Biraghi per le rispettive fasce di competenza, e comunque Caceres rimane una risorsa da sfruttare sia nella difesa a quattro che a maggior ragione a tre, mentre Igor entra in gioco nell’eventualità della conferma del solito schieramento per l’assenza del centrale argentino. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

0 0 vote Article Rating