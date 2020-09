Un Presidente tra rinnovi e…STADIO. Commisso attenderà l’esito delle elezioni regionali poi…

Il presidente Rocco Commisso, che oggi sarà al Franchi dopo mesi di assenza causa lockdown, è tornato a Firenze anche per risolvere alcune situazioni spinose. Quelle dei rinnovi dei contratti in scadenza, con Chiesa, Milenkovic e Pezzella su tutti. Ma anche per blindare i prospetti dal futuro più interessante ( Castrovilli e Vlahovic) e fare chiarezza sulle infrastrutture. La visita di ieri al centro sportivo di Bagno a Ripoli è stata positiva, mentre per quanto riguarda il nuovo stadio, Commisso attenderà l’esito delle elezioni regionali in Toscana per poi riprendere i colloqui istituzionali e rispondere all’emendamento ” salva stadi” che comunque è stato accolto positivamente nel club viola. A riportarlo è La Repubblica.

0 0 vote Article Rating