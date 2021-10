Un privilegio concesso a pochi…

Il “posto fisso” in questa Fiorentina, fin qui, è un privilegio toccato a pochi. Lo hanno conosciuto Dusan Vlahovic, sempre in campo dall’inizio e sostituito solo una volta (col Genoa), capitan Biraghi e Jack Bonaventura.

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Vincenzo Italiano nelle prime otto giornate di campionato ha “varato” altrettante squadre diverse: ha mixato le forze a disposizione e dato a ciascuno (almeno) un’opportunità per mettersi in mostra. Della rosa, composta da 25 elementi, ha impiegato 24 calciatori differenti (all’appello manca il terzo portiere), cinque in meno di Venezia a Genoa che guidano questa speciale classifica, eppure bisogna registrare qualche ingranaggio.