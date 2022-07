Un progetto intrigante, in montagna sta nascendo la formazione sorpresa del campionato. Due colpi ancora per far fare un altro step alla squadra

La Fiorentina che sta nascendo è intrigante. Sul mercato italiano i viola sono stati tra i più attivi, portando a Firenze calciatori che hanno voglia di rivincita, meno chiacchierati di altri, potenziali sorprese.

Per questo l’attesa cresce, assieme alla fame dell’allenatore, un Italiano che sembra ancora più determinato e ‘cattivo’ dello scorso anno. Dalla sua ha la conoscenza maggiore della società, della città, dello spogliatoio. Partirà sicuramente avvantaggiato rispetto all’anno scorso.

Adesso sono due gli obiettivi: trattenere Milenkovic (ci spera l’allenatore), portare ancora uno o due elementi che possano far fare un altro step, un altro gradino a questa squadra. Luis Alberto, ad esempio, è un nome che davvero cambierebbe gli obiettivi e il vero valore della rosa. Poi molto dipenderà dalle reti di Jovic, dal riscatto di Ikone, dallo spessore di Cabral.

Due colpi arriveranno ancora, probabilmente a fine mercato, a fine agosto, confidando in occasioni importanti dell’ultimo momento. A Moena si respira un’aria bella, positiva, invidiabile. In montagna sta nascendo forse la sorpresa del campionato? A fine mercato vedremo. Ma per tanti addetti ai lavori sarà una Fiorentina più forte e più bella di quella già scoppiettante della passata stagione.