Un quadro tattico ancora tutto da definire

Se è vero che la coppia Cutrone-Vlahovic è ben assortita tecnicamente e tatticamente (la partita di ieri ne è una dimostrazione), lo scacchiere della Fiorentina, col rientro di Chiesa, è ancora tutto da definire.

I giovani attaccanti hanno tutte le caratteristiche per giocare insieme e togliere loro la titolarità in questo momento, vista anche la difficoltà della squadra nel trovare la via del gol, non sembra una mossa tanto sensata. Così come quella di panchinare Lirola, ora finalmente in ripresa e riacceso dall’arrivo di Iachini, che lo aveva già allenato a Sassuolo, per schierare Chiesa esterno del 3-5-2.

Il mister ha precisato, in questi giorni, che il numero venticinque della Fiorentina, dopo aver ritrovato la migliore condizione, giocherà sulla fascia. Da capire se in un 4-3-3 (con quindi una delle due punte fuori) o al posto del match winner di ieri, come quinto a destra.

Non resta che aspettare il proseguo degli eventi ma una cosa è certa: i viola hanno bisogno di gol e un Chiesa in più non può che far comodo per continuare la risalita in classifica.