Un quasi viola decide il Monday Night di Marassi e il Napoli “stacca” la Fiorentina

E’ un quasi viola a decidere il match del Luigi Ferraris tra Sampdoria e Napoli. I partenopei vanno in vantaggio dopo tre minuti grazie a Milik e raddoppiano al 16′ con Elmas. I blucerchiati riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Quagliarella e Gabbiadini; all’83’ Demme, calciatore seguito a lungo dalla Fiorentina, riporta in vantaggio la squadra di Gattuso. In pieno recupero, Mertens fissa il risultato sul 4-2 a favore degli azzurri che staccano la Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 54, Inter 51, Lazio 49, Roma, Atalanta 39, Cagliari, Parma, Milan 32, Bologna, Verona 30, Napoli 30, Torino, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria 20, Lecce 19, Genoa 16, Brescia, Spal 15.