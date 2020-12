Un recente dejà vu che torna a far paura alla Fiorentina e… a Prandelli

26 maggio 2019, al Franchi si gioca l’ultima partita di campionato tra Fiorentina e Genoa, entrambe ancora in lotta per la salvezza. Quella partita ce la ricordiamo bene tutti, tra una partita al limite dell’osceno e uno 0 a 0 più volte accusato di essere un vero e proprio “biscotto”. Quel giorno infatti in Serie B ci andò l’Empoli, che fu sconfitto dall’Inter e il punto guadagnato da viola e grifoni permise alle due squadre di salvarsi. Tra le altre cose quella fu anche l’ultima partita dell’era Della Valle.

Poco più di un anno e mezzo dopo, ahinoi, il passato si ripresenta a Firenze sottoforma di Fiorentina-Genoa, che si giocherà nel posticipo del lunedì sera alle 20,45. Di certo il campionato è iniziato da sole 9 giornate ma per le due squadre è già buio completo, con le posizioni in classifica che non sono poi così diverse da quel maggio 2019. Destino vuole che uno dei comuni denominatori della gara sia Cesare Prandelli, che in quell’occasione sedeva (per l’ultima volta) sulla panchina rossoblù da subentrante a un esonerato Ivan Juric. Quest’anno l’allenatore di Orzinuovi siederà sull’altra panchina, quella della Fiorentina, per affrontare una gara che anche a questo giro sembra non voler far vivere momenti tranquilli a nessuno.