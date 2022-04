Un reparto in gran forma, ma che potrebbe cambiare: intrecci e dinamiche per costruire la nuova difesa della Fiorentina

La difesa è senza dubbio uno dei reparti più delicati di una squadra. Creare la giusta intesa tra i suoi componenti non è mai facile per un allenatore, tanto che Italiano ha dovuto provare tante soluzioni diverse prima di trovare quella giusta. Adesso la Fiorentina, e lo confermano anche i numeri, può contare su una retroguardia solida e performante. Terracciano e Milenkovic sono le certezze, Igor la sorpresa ormai definitivamente in possesso del posto da titolare. Intoccabile a sinistra capitan Biraghi, mentre a destra Odriozola si è spesso alternato con Venuti tra infortuni e problemi fisici.

Con questo assetto la Fiorentina concluderà la stagione, ma cosa succederà in vista della prossima? I cambiamenti previsti sono diversi, a partire dal portiere che molto probabilmente cambierà. Terracciano tornerà a svolgere il ruolo di dodici, dietro a un nuovo titolare che la società sta cercando di individuare. Carnesecchi, Cragno, Meret e Vicario sono i principali candidati, con il numero uno dell’Empoli (ma di proprietà del Cagliari) che al momento sembra in vantaggio.

Quanto ai difensori, come ben sappiamo scadrà nel 2023 il contratto di Nikola Milenkovic. Il serbo era a un passo dall’addio la scorsa estate, salvo poi rinnovare e rimanere da punto di riferimento della difesa. C’è da immaginare che il West Ham, ma anche la Juventus e il Milan, torneranno a bussare alla porta della Fiorentina che nel frattempo potrebbe proporre al difensore un ulteriore prolungamento di contratto. Specialmente in caso di un piazzamento europeo, non è escluso che Milenkovic possa continuare a vestire la maglia viola.

In caso contrario, comunque, la Fiorentina ha già individuato alcuni possibili sostituti: Le Normand, Medina e Senesi sono ad oggi le idee principali. Non si muoverà Igor, così come Martinez Quarta che cercherà di riconquistare quel posto da titolare mai veramente posseduto, un po’ per la sua discontinuità e un po’ per la crescita esponenziale del brasiliano. Infine per quanto riguarda gli esterni, se Biraghi non si tocca (ma si dovrà trovargli una riserva migliore di Terzic), resta in stand-by la situazione Odriozola. La Fiorentina continua a parlare con il Real Madrid per cercare di prolungare il prestito, ma i blancos potrebbero decidere di puntare sul terzino in vista della prossima stagione. In tal caso, i nomi emersi ad oggi per sostituire Odriozola sono quelli di Molina dell’Udinese e Dalot del Manchester United.