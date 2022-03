Un reparto ridotto all’osso

Le brutte sensazioni di ieri si sono alla fine tramutate in certezze: per il match contro l’Inter Jack Bonaventura ha dovuto alzare bandiera bianca. La mezzala, che in settimana non si era mai allenata in gruppo, ha proseguito nel suo percorso di recupero differenziato e tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le Nazionali, quando al Franchi arriverà l’Empoli.

Stessa sorte per Amrabat, messo ko da un attacco influenzale e dunque out per San Siro. La Fiorentina che dunque si presenterà nel pomeriggio al cospetto dei campioni d’Italia avrà un centrocampo ridotto quasi all’osso, visto che non è stato convocato nemmeno un Primavera. A riportarlo è La Nazione.