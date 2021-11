Un ricco club europeo si unisce alla corsa per Julian Alvarez

Si allunga sempre di più la lista delle pretendenti a Julian Alvarez, talento argentino che piace molto anche alla Fiorentina. Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, anche lo Shakhtar si è detto interessato ed è pronto a mettere sul piatto 20 milioni per convincere il River Plate.

Alla fine probabilmente sarà anche lo stesso Alvarez a ricoprire un ruolo decisivo nella questione, scegliendo il club che più lo stuzzica per iniziare la sua avventura in Europa. Di certo le opzioni non gli mancheranno…